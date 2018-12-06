Ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенным понижением в пределах 0,5-1%, в районе 2420-2430 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2410, 2400 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2450, 2460 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Скорее всего, он вернется к уровням своего открытия в среду. Позднее вероятен переход указанного индекса в состояние волатильной консолидации", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.