В начале торгов возможен возврат в область ниже 1150 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможен возврат в область ниже 1150 пунктов по индексу РТС под давлением внешних факторов - обстановка на мировых рынках акций остается напряженной из-за неопределенности в отношении переговоров по торговым вопросам между США и КНР (арест топ-менеджера Huawei в Канаде добавил негатива в новостной фон). В течение дня внимание трейдеров может переключиться на нефтяной рынок - в Вене сегодня пройдет встреча представителей стран ОПЕК, на которой может быть сформулировано решение о продлении ограничений на объемы поставок. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 66,5 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.