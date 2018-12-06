Ожидаем консолидации рынка акций примерно вблизи вчерашних значений - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок вчера, несмотря на умеренно негативное начало дня, закрыл торги в символическом "плюсе" - индекс МосБиржи вернулся к локальным максимумам вблизи 2450 пунктов. Последние два рабочих дня текущей недели будут интересны заседанием "ОПЕК+", в ожидании итогов которых ожидаем консолидации рынка примерно вблизи вчерашних значений. Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций, на наш взгляд, сохраняется", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.