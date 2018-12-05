Наш базовый прогноз - 70 долларов за баррель Brent - ИК "Велес Капитал"

"Мы ожидаем, что ОПЕК примет решение снизить добычу 6-7 декабря 2018 г., что подстегнет рост нефтяных котировок и вернет их к 70 долларам за баррель Brent. Исходя из этого прогноза цены на ближайшие годы, мы считаем, что потенциал роста есть у всех компаний российского нефтегазового сектора. Мы полагаем, что при нынешних условиях возврат цен выше 80 долларов выглядит нереалистичным, так как такие цены были на ожиданиях введения эмбарго на иранскую нефть, которое в итоге было реализовано лишь частично. Решение ОПЕК сохранить или отложить рассмотрение вопроса о квотах могут привести к дальнейшему снижению цен, так как избыток предложения нефти в мире будет увеличиваться", - отмечают в ИК "Велес Капитал".