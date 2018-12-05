Во второй половине дня индекс МосБиржи восстановится до 2440 пунктов вслед за ценами на нефть - Dukascopy Bank SA

"В первую половину торговой сессии среды курс рубля против доллара США сохраняет стабильность, по-прежнему за один американский доллар дают 66,81 рубля. Одновременно, после вчерашнего падения стабилизировались и цены на нефть марки Brent. Сегодня инвесторы ждут новостей по итогам совместной работы представителей РФ и Саудовской Аравии относительно условий продления сделки ОПЕК+, которые должны быть согласованы на заседании ОПЕК, стартующем завтра. В тоже время российские индексы акций по итогам первой половины дня снизились, двигаясь вслед за акциями госкомпаний. Причем, давление на отечественный рынок оказывают как негативный внешний фон, так и возросшие риски ввода экономических санкций против российских компаний. Дело в том, что спецпрокурор США по делу о "российском вмешательстве" в президентские выборы Роберт Мюллер рекомендовал суду не приговаривать бывшего советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна к тюремному заключению по делу о даче ложных показаний ФБР, поскольку тот сотрудничал со следствием. Впрочем, во второй половине сегодняшнего торгового дня мы ожидаем плавного восстановления индекса МосБиржи до отметки 2440 пунктов, поскольку существует вероятность, что нефтяные контракты начнут расти в преддверии заседания ОПЕК", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.