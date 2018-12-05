В ближайшие дни рубль продолжит торговаться вблизи 67 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль ослаб вместе с другими валютами развивающихся стран под давлением общего снижения аппетита к риску. Сегодня из-за низкой торговой активности существенных движений ждать не стоит, а в ближайшие дни на фоне сохраняющихся негативных настроений инвесторов, вероятно, рубль продолжит торговаться вблизи 67 руб./долл. В более долгосрочной перспективе динамика курса будет во многом зависеть от политики ЦБ РФ в части покупок валюты на рынке", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".