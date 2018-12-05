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05 декабря 2018 года 13:00
Давление на рубль сдержанно возросло на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам, снижения нефтяных цен и сохраняющихся санкционных рисков - "Нордеа Банк"
"Давление на рубль сдержанно возросло на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам, снижения нефтяных цен и сохраняющихся санкционных рисков. Спрос на рисковые активы остается весьма хрупким, несмотря на оптимистичные заявления, сделанные накануне представителями КНР. Министр торговли Китая завил в среду, что торговая встреча с США была очень успешной и Пекин начнет быстро реализовывать конкретные пункты соглашения, по которым есть консенсус. Однако, участники рынков, извлекшие уроки из предыдущих раундов торговых переговоров между КНР и США, не спешат наращивать оптимизм. Кроме того, снижению спроса на высокодоходные активы накануне способствовало восстановление позиций американским долларом на Forex, после комментариев представителя ФРС. Санкционные риски для рубля и российских активов сохраняются повышенными. ЕС уже на текущей неделе может усилить санкционное давление на РФ. Предполагается, что европейская дипломатия введет санкции против ряда физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей и лиц, ответственных за организацию выборов в ЛНР и ДНР. Также стоит напомнить, что спецпредставитель США по вопросам Украины накануне заявил, что США и ЕС могут усилить санкции против РФ или ввести новые из-за захвата украинских моряков и кораблей. Сегодня определённой поддержкой рублю могут выступить аукционы по размещению ОФЗ. Минфин предположит рынку бумаги общим объемом на 25 млрд руб. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 66.2-67.2.", - комментируют ситуацию в "Нордеа Банке".
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05 декабря 2018 года 11:55
"Цены на нефть остаются под давлением после того, как министр энергетики Саудовской Аравии накануне заявил, что пока преждевременно говорить, согласует ли ОПЕК+ сокращение добычи нефти на предстоящей встрече в Вене. Участники рынка проявляют осторожность в преддверии решений ОПЕК+. Очевидно, что... читать дальше
.05 декабря 2018 года 11:36
Криптовалюты продолжат падать на фоне расследования SEC США аномальных причин роста биткоина в 2017 году - ГК "Форекс Клуб"
"Основные криптовалюты продолжают снижаться в цене на фоне расследования, которое ведет SEC США по поводу аномального роста курса биткоина в 2017 году. Регулятор пытается найти незаконные причины резкого скачка наверх, который совершил биткоин в прошлом году. До того, как будут обнародованы... читать дальше
.05 декабря 2018 года 10:24
"Котировки Brent находятся под давлением в ожидании встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 7 декабря в Вене, где может быть достигнуто новое соглашение о сокращении добычи нефти. Сейчас производители нефти предварительно обсуждают детали этого соглашения, и каждая из сторон использует переговорные... читать дальше
.05 декабря 2018 года 10:00
Американские индексы рухнули во вторник на опасениях по поводу переговоров США и Китая. Рынки акций АТР падают вслед за индексами США. Нефть дешевеет на сомнениях в действиях ОПЕК, Brent торгуется у $61 за баррель. читать дальше
.05 декабря 2018 года 09:14
Рост американских индексов "споткнулся" о снижение доходностей облигаций США - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Основные фондовые индексы США упали вслед за снижением доходности облигаций США, что в свою очередь заставило задуматься инвесторов о замедлении роста, отмечает аналитик по международным рынкам ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина. Доходность 10-летних облигаций казначейства снизилась на... читать дальше
.04 декабря 2018 года 17:31
К середине недели нефтяные цены пытаются стабилизироваться вблизи уровней 63$. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, повышательному движению котировок способствует приближение заседания ОПЕК+. По итогам встречи руководства РФ и Саудовской Аравии на полях G20, оба крупнейших... читать дальше
.04 декабря 2018 года 17:08
Официальный индекс деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности Китая продолжил снижение и в ноябре достиг отметки 50.0 п., минимума за более чем два года, констатирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Разочаровывающие данные по индикатору... читать дальше
.04 декабря 2018 года 15:48
Недавняя распродажа на рынке нефти стала следствием резкого изменения настроений на фоне нарастания рисков перепроизводства сырья, считает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Политика стран-производителей нефти играет ключевую роль в поддержании баланса в секторе, так что... читать дальше
.04 декабря 2018 года 15:26
Рынок акций США умеренно снизится на открытии, так как позитив от итогов саммита G20 начал иссякать - ГК "Форекс Клуб"
Фондовый рынок США во вторник может умеренно снизиться на открытии, так как оптимизм на мировых рынках, связанный с итогами саммита "большой двадцатки" (G20), начал постепенно иссякать, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб "Иван Марчена. Основные американские фондовые индексы накануне выросли на... читать дальше
.04 декабря 2018 года 14:25
Биткоин кружит вокруг отметки в $4000, не решаясь выбрать какое-то определенное направление. Похоже, инвесторы так и не почувствовали, что эталонная криптовалюта действительно достигла дна, и выжидают появление сильного импульса, считает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Впрочем, пока BTC/USD... читать дальше
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