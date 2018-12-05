Среднесрочными ориентирами по Brent выступят отметки $60-70/bbl - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть остаются под давлением после того, как министр энергетики Саудовской Аравии накануне заявил, что пока преждевременно говорить, согласует ли ОПЕК+ сокращение добычи нефти на предстоящей встрече в Вене. Участники рынка проявляют осторожность в преддверии решений ОПЕК+. Очевидно, что на этот раз достигнуть соглашения участникам сделки становится все сложнее на фоне различных оценок персональных квот стран-участниц. Тем не менее, несмотря на наличие определенных разногласий на текущий момент, мы полагаем, что стороны все же смогут найти компромисс и придут к соглашению о сокращении добычи нефти. Очевидно, что с учетом вызовов со стороны спроса данное решение будет максимально продуктивным, как с точки зрения поддержания баланса спроса и предложения на рынке, так и сохранения нефтяных цен на комфортном уровне. Иными словами, легче и лучше договориться сейчас, чем наступать на грабли 2014г. Наш базовый сценарий предполагает, что члены ОПЕК+ сохранят роль балансирующего производителя и примут решение о сокращении уровня добычи на 1-1.5 mbd. Однако нефтяные цены могут продемонстрировать лишь ограниченный рост, учитывая текущий повышенный уровень добычи, меньший размер ограничений в рамках сделки и растущие объемы производства в США. Среднесрочными ориентирами по Brent выступят отметки $60-70/bbl", - комментируют ситуацию в "Нордеа Банке".