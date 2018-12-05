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05 декабря 2018 года 11:36

Криптовалюты продолжат падать на фоне расследования SEC США аномальных причин роста биткоина в 2017 году - ГК "Форекс Клуб"

"Основные криптовалюты продолжают снижаться в цене на фоне расследования, которое ведет SEC США по поводу аномального роста курса биткоина в 2017 году. Регулятор пытается найти незаконные причины резкого скачка наверх, который совершил биткоин в прошлом году. До того, как будут обнародованы результаты расследования, инвесторы предпочитают не рисковать и занимают выжидательную позицию. Курс биткоина на 11:00 за сутки упал на 3,66% - до 3848 долларов при капитализации в $67,9 млрд. Ethereum к этому времени ослабел на 4,26% - до 105,4 доллара, его капитализация достигла $11,2 млрд. Как стало известно ранее, закрылась ведущая компания по разработке Ethereum Classic - ETCDEV. Такое решение руководства было связано с ситуацией на крипторынке. XRP за сутки потерял в цене 4,15% и опустился до 0,345 доллара при капитализации $14 млрд. Litecoin ослабел на 5,1% - до 29,8 доллара, его капитализация достигла $1,8 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла уровня $125,9 млрд. Вероятно, в ближайшей перспективе биткоин продолжит двигаться у отметки 3800 долларов, Ethereum может опуститься до 100-103 долларов, XRP - до 0,32-0,33 доллара, а Litecoin - до 27-28 долларов", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.

Опубликовано: /ГК "Форекс Клуб"/
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