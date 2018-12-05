По нашим оценкам, совокупный объем интервенций Минфина в декабре в рамках бюджетного правила составит 380 млрд руб. - Росбанк

"Сегодня Минфин традиционно огласит совокупный объем интервенций в декабре в рамках бюджетного правила. Мы ожидаем, что величина существенно снизится по отношению к предыдущему месяцу по причине стремительного снижения цены на нефть за последние недели (Urals -11% в ноябре). Показатель вернется к уровням августа 2018 года и, по нашим оценкам, составит 380 млрд руб. ($5.8 млрд/мес. против $7.2 млрд/мес. в ноябре). Несмотря на то, что покупки в декабре продолжат осуществляться путем перераспределения валютных резервов от Банка России в пользу Минфина, объявленный объем станет первым индикатором, в каких объемах ЦБ может возобновить интервенции на открытом рынке в январе при новых уровнях цен на нефть. Мы полагаем, что такие объемы не окажут значительного давления на рубль в начале года в условиях сильного профицита текущего счета (SGe: $42 млрд в 1к'19), а также замедления темпов оттока частного капитала (SGe: $30 млрд в 1к'19) в условиях временного ослабления геополитической напряженности", - отмечают в Росбанке.