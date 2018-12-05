Минфин решил увеличить объем предложения - Промсвязьбанк

"Минфин РФ сегодня предложит на аукционах ОФЗ-ПД 26224 (погашением в мае 2029 г.) на 15 млрд руб. и ОФЗ-ПД 26223 (погашение в феврале 2024 г.) на 10 млрд руб. Объем предложения ОФЗ на 25 млрд руб. является максимальным за последние 4 месяца.

Несмотря на то, что доходность 10-летних ОФЗ сейчас на 95 б.п. выше, чем в начале августа, Минфин решил увеличить объем предложения, поскольку отстает от выполнения квартального и годового плана по размещению ОФЗ. В декабре Минфину остается разместить ОФЗ на 190 млрд руб. Директор долгового департамента Министерства финансов в интервью в понедельник отметил, что рассчитывает разместить в декабре 90 млрд руб., а на 100 млрд руб. план будет не выполнен. Размещение ОФЗ сегодня на 25 млрд руб. может сдвинуть кривую доходности гособлигаций вверх на 2-3 б.п.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.