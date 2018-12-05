Локально котировки Brent вернутся в диапазон 61,5-63,5 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent находятся под давлением в ожидании встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 7 декабря в Вене, где может быть достигнуто новое соглашение о сокращении добычи нефти. Сейчас производители нефти предварительно обсуждают детали этого

соглашения, и каждая из сторон использует переговорные тактики для улучшения своей позиции в рамках предполагаемой сделки. Локально котировки Brent вернутся в диапазон 61,5-63,5 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.