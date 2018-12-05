Ослабление рубля будет носить весьма ограниченный характер - ГК "ФИНАМ"

"По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,82, снизившись на 0,44% по отношению к американскому доллару. Сегодня на старте торгов российская валюта попытается отыграть негатив связанный с падением на заокеанских биржах и снижение нефтяных котировок. Однако ослабление рубля будет носить весьма ограниченный характер. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 67,20 и 67,50. Поддержки находятся на 66,40 и 65,90", - отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.