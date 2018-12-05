Начало торгов на российском рынке акций в среду будет нейтральным - Dukascopy Bank SA

"Сегодняшний день на биржах АТР завершается падением индексов акций, которые двигаются вниз вслед за американскими фондовыми индикаторами. Впрочем, темпы падения индексов АТР замедлились после того, как китайские власти выразили уверенность в быстром достижении торговых соглашений между Поднебесной и США. В преддверии заседания ОПЕК снижаются и нефтяные контракты, поскольку сохраняется неопределенность вокруг планов картеля относительно дальнейшего сокращения добычи. Однако, несмотря на негативный внешний фон, мы полагаем, что начало торгов на российском рынке акций в среду будет нейтральным. Дело в том, что начало падения нефтяных контрактов индексы начали отыгрывать еще во второй половине торговой сессии вторника. В то же время сегодня мы ждем снижения активности инвесторов на рынке акций из-за Национального Траура в США, связанного с похоронами бывшего президента страны Джорджа Буша-старшего", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.