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Главная / Аналитикам / Аналитика / Начало торгов на российском рынке акций в среду будет нейтральным - Dukascopy Bank SA
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05 декабря 2018 года 09:57
Начало торгов на российском рынке акций в среду будет нейтральным - Dukascopy Bank SA
"Сегодняшний день на биржах АТР завершается падением индексов акций, которые двигаются вниз вслед за американскими фондовыми индикаторами. Впрочем, темпы падения индексов АТР замедлились после того, как китайские власти выразили уверенность в быстром достижении торговых соглашений между Поднебесной и США. В преддверии заседания ОПЕК снижаются и нефтяные контракты, поскольку сохраняется неопределенность вокруг планов картеля относительно дальнейшего сокращения добычи. Однако, несмотря на негативный внешний фон, мы полагаем, что начало торгов на российском рынке акций в среду будет нейтральным. Дело в том, что начало падения нефтяных контрактов индексы начали отыгрывать еще во второй половине торговой сессии вторника. В то же время сегодня мы ждем снижения активности инвесторов на рынке акций из-за Национального Траура в США, связанного с похоронами бывшего президента страны Джорджа Буша-старшего", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.
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05 декабря 2018 года 11:55
"Цены на нефть остаются под давлением после того, как министр энергетики Саудовской Аравии накануне заявил, что пока преждевременно говорить, согласует ли ОПЕК+ сокращение добычи нефти на предстоящей встрече в Вене. Участники рынка проявляют осторожность в преддверии решений ОПЕК+. Очевидно, что... читать дальше
.05 декабря 2018 года 11:36
Криптовалюты продолжат падать на фоне расследования SEC США аномальных причин роста биткоина в 2017 году - ГК "Форекс Клуб"
"Основные криптовалюты продолжают снижаться в цене на фоне расследования, которое ведет SEC США по поводу аномального роста курса биткоина в 2017 году. Регулятор пытается найти незаконные причины резкого скачка наверх, который совершил биткоин в прошлом году. До того, как будут обнародованы... читать дальше
.05 декабря 2018 года 10:24
"Котировки Brent находятся под давлением в ожидании встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 7 декабря в Вене, где может быть достигнуто новое соглашение о сокращении добычи нефти. Сейчас производители нефти предварительно обсуждают детали этого соглашения, и каждая из сторон использует переговорные... читать дальше
.05 декабря 2018 года 10:00
Американские индексы рухнули во вторник на опасениях по поводу переговоров США и Китая. Рынки акций АТР падают вслед за индексами США. Нефть дешевеет на сомнениях в действиях ОПЕК, Brent торгуется у $61 за баррель. читать дальше
.05 декабря 2018 года 09:14
Рост американских индексов "споткнулся" о снижение доходностей облигаций США - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Основные фондовые индексы США упали вслед за снижением доходности облигаций США, что в свою очередь заставило задуматься инвесторов о замедлении роста, отмечает аналитик по международным рынкам ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина. Доходность 10-летних облигаций казначейства снизилась на... читать дальше
.04 декабря 2018 года 17:31
К середине недели нефтяные цены пытаются стабилизироваться вблизи уровней 63$. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, повышательному движению котировок способствует приближение заседания ОПЕК+. По итогам встречи руководства РФ и Саудовской Аравии на полях G20, оба крупнейших... читать дальше
.04 декабря 2018 года 17:08
Официальный индекс деловых настроений PMI в обрабатывающей промышленности Китая продолжил снижение и в ноябре достиг отметки 50.0 п., минимума за более чем два года, констатирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Разочаровывающие данные по индикатору... читать дальше
.04 декабря 2018 года 15:48
Недавняя распродажа на рынке нефти стала следствием резкого изменения настроений на фоне нарастания рисков перепроизводства сырья, считает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Политика стран-производителей нефти играет ключевую роль в поддержании баланса в секторе, так что... читать дальше
.04 декабря 2018 года 15:26
Рынок акций США умеренно снизится на открытии, так как позитив от итогов саммита G20 начал иссякать - ГК "Форекс Клуб"
Фондовый рынок США во вторник может умеренно снизиться на открытии, так как оптимизм на мировых рынках, связанный с итогами саммита "большой двадцатки" (G20), начал постепенно иссякать, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб "Иван Марчена. Основные американские фондовые индексы накануне выросли на... читать дальше
.04 декабря 2018 года 14:25
Биткоин кружит вокруг отметки в $4000, не решаясь выбрать какое-то определенное направление. Похоже, инвесторы так и не почувствовали, что эталонная криптовалюта действительно достигла дна, и выжидают появление сильного импульса, считает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Впрочем, пока BTC/USD... читать дальше
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