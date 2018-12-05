Рубль уклоняется от рисков - FxPro

"Спрос на риски пошел на спад во вторник, а американские акции серьезно просели, что развернуло рубль к снижению, - комментирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB прибавила 29 копеек, поднявшись до 66.82. EUR/RUB выросла на 38 копеек, до 75.80. Давление на рисковые активы также сказалось на динамике нефти: к концу дня она развернулась к снижению, опустившись до минимумов недели на 61.10 за баррель Brent. Главным драйвером рынка во вторник было падение доходности долгосрочных гособлигаций США на страхах перед устойчивостью роста экономики. С утра в среду на рынках наблюдаются осторожные покупки. Так, после обвала более чем на 3%, фьючерсы на S&P500 прибавляют 0.3%. Ослабляется японская иена, которая также зачастую выступает в качестве индикатора спроса на безопасность".

Тем не менее, рублю вряд ли стоит рассчитывать на сильный старт в среду, считает эксперт. На сырьевых рынках сохраняется осторожный настрой, а основные сырьевые валюты остаются под давлением после серьезного удара накануне: турецкая лира потеряла 2.7%, плюс, резкий разворот к снижению продемонстрировали валюты Мексики и Южной Африки, да к тому же, треть прироста с начала недели вернул китайский юань.

"На рынках воспользовались отскоком прошлых недель, чтобы вернуться к ребалансировке портфелей, в пользу сокращения рисков. Несмотря на то, что рубль очень часто ведет себя обособленно от глобальных трендов, все же ему не удается полностью отвязаться от существующих тенденций. В данном случае, речь идет об уклоне от рисков, что вызывает давление на российскую валюту и открывает перспективы роста USD/RUB к 67.5, а EUR/RUB - к 76.50 уже до конца этой недели", - прогнозирует Александр Купцикевич.