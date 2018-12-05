Ближайшими уровнями поддержки выступят значения 2382 пункта по индексу МосБиржи и 1124 пункта по индексу РТС - Инвестиционная палата

"Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, достаточно негативный: Америка закрылась снижением, Азия торгуется снижением. Заявления представителей НАТО относительно ДРСМД и рост вероятности введения дополнительных санкций из-за инцидента в Черном море повышают страновые риски и снижают интерес зарубежных инвесторов к российским активам и долговым обязательствам в среднесрочной перспективе. Снижение американского фондового рынка по итогам торгов вторника и снижение цен на энергоносители в преддверии заседания ОПЕК так же оказывают давление на российские фондовые индексы. Ближайшими уровнями поддержки выступят значения 2382 пункта по индексу МосБиржи и 1124 пункта по индексу РТС. Внимания инвесторов сегодня заслуживает попытка Минфина разместить облигации объемом 25 млрд", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.