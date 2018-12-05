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05 декабря 2018 года 09:22

Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций сохраняется - Промсвязьбанк

"Вчерашний день был отмечен серьезным давлением на рисковые активы, - комментирует аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - Американские фондовые индексы потеряли за сутки 3,1-3,8%, а индекс S&P 500 опустился к отметке в 2700 пунктов. В отношении условий достигнутого на саммите торгового соглашения между США и Китаем остается неопределенность, а заявления Л.Кудлоу о том, что на данном этапе условия соглашения выглядят как обязательства, которые не являются в полноценном понимании торговой сделкой, только поддерживают неопределенность в торговых вопросах. Сам Д.Трамп вчера заявил, что США достигнут с Китаем справедливой сделки, или в ином случае вернуться к идее увеличения пошлин, назвав себя "Tariff man". Таким образом, если у отдельных участников рынка по итогам саммита сложилось сверхпозитивное впечатление, то вчерашняя динамика рынка нанесла по ним серьезный удар. В то же время мы отмечаем, что большая вероятность отсутствия новых импортных пошлин в ближайшие 90 дней - позитивный итог, создающий базу для восстановления спроса на риск в ближайшие месяцы".

Вторая тема последних дней - инверсия кривой доходностей treasuries. Еще в понедельник кривая UST достигла состояния инверсии на участке (2-5 лет), а спред между доходностями десятилетних и двухлетних бумаг продолжает снижаться, и на сегодняшний день составляет всего 12 пунктов (безусловный минимум с 2007 г.), констатирует эксперт банка. "Возможно, состояние кривой доходностей также оказывает негативный сантимент в отношении американских акций, однако напомним, что исторически даже по достижению состояния инверсии рынки акций часто продолжали рост следующие 6-9 месяцев, только по завершению которых наблюдался разворот, таким образом, влияние данного фактора на краткосрочную динамику акций не выражено (зачастую в краткосроке наблюдается даже обратная зависимость: снижение спроса на рисковые активы способствует перетоку средств в длинные бонды, что в свою очередь способствует приближению к инверсии)", - отмечает специалист Промсвязьбанка.

Российский рынок акций вчера продемонстрировал околонулевую динамику. Снижение спроса на рисковые активы и откат нефтяных котировок может способствовать локальному коррекционному движению в индексе Мосбиржи ближе к отметке в 2400 пунктов. Среднесрочный потенциал для роста российского рынка акций, на взгляд эксперта банка, сохраняется.

Опубликовано: /ОАО "Промсвязьбанк"/
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