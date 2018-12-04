Предпочтение отдаем "длинным" ОФЗ - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В ОФЗ заманчивая картина. Доходности почти неотличимы от "субфедов" и крупных "корпоратов". Учитывая максимальное кредитное качество этого класса, держать в них деньги - представляется нам очевидным делом. Предпочтение отдаем "длинным" бумагам. Да, они волатильны. Но, полагаем, Банк России в следующем году вернется к смягчению монетарной политики, устремит ключевую ставку к 6-7%, а это для 1-летней бумаги +5, а то и +10% к нынешней цене", - указывает член Правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.