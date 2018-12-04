Нефть готова к росту, слово за ключевыми экспортёрами - БКС

К середине недели нефтяные цены пытаются стабилизироваться вблизи уровней 63$. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, повышательному движению котировок способствует приближение заседания ОПЕК+. По итогам встречи руководства РФ и Саудовской Аравии на полях G20, оба крупнейших экспортера просигнализировали рынкам о том, что склонны к возвращению сокращения нефтедобычи в следующем году. Несмотря на то, что РФ и Саудовская Аравия являются «локомотивами» ОПЕК+, итоговое решение по сделке будет приниматься в период 6-7 декабря. На взгляд эксперта, немаловажно определить основные факторы, которые будут "магнетизировать" инвесторов.

Во-первых, позитивный импульс в движении нефтяных цен после предварительного консенсуса между Россией и саудитами был ослаблен заявлениями Катара о выходе из картеля. "Применительно к краткосрочной перспективе следующего года мы оцениваем влияние данного фактора на нефтяной рынок как нейтральное – физические объемы катарских нефтяных постановок не являются достаточными для оказания масштабного давления на нефтяные цены, - указывает Антон Покатович. - В более долгосрочной перспективе данный фактор должен рассматриваться через призму расстановки политических сил на Ближнем Востоке. Выход Катара из ОПЕК, на наш взгляд, способствует поляризации ближневосточного региона на два лагеря: Иран и союзники с одной стороны (вероятно, политические интересы Дохи, скорее всего, реализуемы именно в этом лагере), с другой стороны – Саудовская Аравия и Израиль. Полагаем, что данные процессы способствуют нарастанию рисков дальнейших столкновений межу этими лагерями в среднесрочной перспективе".

Во-вторых, аналитик «БКС Премьер» полагает, что с вероятностью в 55% на заседании ОПЕК+ экспортерам удастся принять решение о значительном сокращении нефтедобычи на следующий год: "На наш взгляд, в рынке на сегодняшний день присутствует достаточное количество информации в пользу данного решения. Заметим также, что «тонкие» места по данному вопросу все же остаются, что не позволяет нефти развить активное повышательное движение на сегодняшний день. По данным новостных источников, позиция РФ по вопросу сокращения, а главное объемов сокращения, не столь однозначна. По нашим оценкам, предлагаемое картелем снижение добычи на 1,3 млн барр. /сутки исходит от Садовской Аравии. Предложение в целом аналогично параметрам сделки конца 2016 года – страны-участники пакта должны будут пропорционально снизить объемы добычи на 3-3,5%. Если основываться на «идеальной» сделке (в виде квот из вышеприведённых параметров), то сокращение Саудовской Аравии от октябрьских уровней должно составить порядка 320-370 тыс. барр./сутки, а для РФ – 340-400 тыс. барр./сутки".

Однако эксперт «БКС Премьер» считает, что такие «равные» объемы сокращения вряд ли будут приняты на 2019 год. По некоторой информации, представители РФ на данный момент более склонны к сокращению добычи в объемах 140-150 тыс. барр./сутки и такие уровни квот для РФ вполне могут быть приняты. Основанием для данных предположений служат отличия в ценовых уровнях нефти, которые были бы наиболее комфортны для саудитов и РФ.

Для ближневосточного экспортера, государственная политика которого стоит на пути масштабных реформы и требует колоссальных бюджетных вливаний, по оценкам экспертов "БКС Премьер", комфортным уровнем нефти является 80-90$/барр. Для РФ, чей сравнительно консервативный бюджет балансируется на уровнях нефти вблизи 40$, а при нефти в 75$ скорость наполнения резервных фондов значительно увеличивается, комфортной ценовой конъюнктурой нефтяного рынка является диапазон в 65-70$/барр.

"Исходя из данных оценок, комфортная цена нефти для саудитов на 30% выше, чем для России, - делает вывод Антон Покатович. - Можно предположить, что в соответствующих пропорциях могут быть «сдвинуты» и итоговые объемы сокращения для обоих экспортеров: объёмы сокращения для саудовского королевства будут на 30% выше «идеальных» квот (в виде снижения на 3-3,5% от октябрьских уровней) и составят порядка 410-490 тыс. барр./сутки, а для РФ на 30% ниже – вблизи 230-280 тыс. барр./сутки. Также заметим, что политический вес РФ в вопросе стабилизации нефтяного рынка может «продавить» данные квоты до уровней 150-200 тыс. барр./сутки. С учетом вышеизложенного мы склонны предполагать, что итогам сделки станет решение о сокращении на 1,2-1,4 млн барр./сутки в течение следующего года, а существенная доля сокращения вновь ляжет на Саудовскую Аравию. В этом случае нефтяные котировки смогут продолжить рост к уровням 65$ и вновь преодолеть отметку выше 70$ в конце 2018 года – начале 2019. Заметим также, что если ОПЕК+ примет решение о действии новых условий сделки в течение лишь первого полугодия 2019 года, то такой шаг может в значительной мере разочаровать инвесторов. Аналогичную реакцию рынка ожидаем и в том случае, если экспортёры не сумеют договориться в декабре и отложат решение на перспективу 2019 года. В этом случае нефтяные цены снова могут вернуться к снижению в диапазоне 57-62$".