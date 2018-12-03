Нефть растет в надежде на решения ОПЕК+ - ГК "Форекс Клуб"

"Нефть марки Brent начала торги понедельника большим гэпом вверх, подскочив на 4,2% - выше 61 доллара за баррель, - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Такому сильному скачку поспособствовали временное перемирие в торговых войнах между США и Китаем и договоренности Саудовской Аравии и России продлить соглашение по ограничению добычи нефти. На саммите "Большой двадцатки" США сообщили о приостановке увеличения тарифов на китайские товары c 10 до 25% на 90 дней объемом в 200 миллиардов долларов, Китай со своей стороны согласился покупать американскую продукцию, чтобы сократить дисбаланс. Эта же новость повлияла на усиление аппетита к рисковым активам. Кроме того, в субботу, по итогам саммита G20 президент России Владимир Путин заявил о договоренности с Саудовской Аравией продлить соглашение по ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота", стороны также будут мониторить ситуацию на рынке нефти".

Все это в совокупности позволило стоимости нефти на сегодняшних торгах максимально подняться больше чем на 5% - до 62,6%. Однако новости о том, что с 1 января 2019 года Катар выходит из ОПЕК заставили замедлиться нефтяные котировки. Представители страны заявили, что хотят сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства СПГ. В целом доля добычи Катара составляет порядка 0,6 миллиона баррелей в сутки, и эта новость была довольно быстро отыграна рынком. С другой стороны, приближение заседания ОПЕК повышает волатильность на нефтяном рынке. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 5 декабря, министры стран ОПЕК соберутся 6 декабря, 7 декабря пройдет расширенное заседание ОПЕК+. В результате к текущему моменту февральский фьючерс Brent поднимается на 3,95% - до 61,81 доллара за баррель.