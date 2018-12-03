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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  До конца года мы ожидаем смещение диапазона торговли от 67 до 68 рублей за доллар - Аналитика Онлайн
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03 декабря 2018 года 18:25

До конца года мы ожидаем смещение диапазона торговли от 67 до 68 рублей за доллар - Аналитика Онлайн

"Решение Катара покинуть ОПЕК пока не сказалось на нефтяных котировках и вероятнее всего ждать какой-то реакции не стоит. Сейчас в центре внимания находится другая новость о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились о снижении добычи. Объемы снижения пока не известны. Однако сам факт того, что сокращение добычи нас ожидает, это уже очень позитивный сигнал для нефтяного рынка. Впрочем, здесь пока радоваться рано, коррекция по баррелю Brent довольно умеренная. Как следствие ситуация на российском валютном рынке существенно не меняется. Напомним, что ранее мы уже неоднократно говорили о необходимости покупок доллара в диапазоне от 65 до 66 рублей. До конца года мы ожидаем смещение диапазона торговли от 67 до 68 рублей за доллар. Эти прогнозы мы даже в текущих условиях роста нефти сохраняем", - указывает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.

Опубликовано: /Аналитика Онлайн/
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