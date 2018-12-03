Нефть растет на новостях из Аргентины и Канады - Julius Baer

На полях саммита G20 в Буэнос-Айресе лидеры России и Саудовской Аравии договорились продолжить сотрудничество в реализации общей политики на нефтяном рынке, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Одновременно с этим власти канадской провинции Альберта договорились с местной нефтяной промышленностью о временном сокращении добычи. Эти новости дали рынкам надежду на то, что снижение объема предложения на рынке приведет к уменьшению запасов, и стимулировали ралли в секторе. Котировки "черного золота" в понедельник утром подскочили на 5%. Действия канадских властей на первый взгляд могут показаться удивительными. Однако провинция Альберта в последнее время сильно пострадала от низких цен на нефть, тогда как местная трубопроводная система не справлялась с растущим объемом поставок сырья.

На текущей неделе состоится встреча лидеров ОПЕК в Вене, по итогам которой рынки ждут хотя бы частичной отмены ноябрьского повышения квот на добычу. "Из Вашингтона с большой вероятностью последует традиционная реакция, однако страны-производители нефти руководствуются желанием сохранить стабильность рынка, - подчеркивает Норберт Рюкер. - Сокращение добычи прекратится, как только запасы сырья вернутся к нормальным уровням, что может случиться быстрее, чем ожидают рынки. Причина заключается в развитии железнодорожной инфраструктуры поставок. Нефть торгуется у нижней границы фундаментально обоснованного ценового коридора. Сокращение предложения и улучшение настроений на рынке поддержат котировки в краткосрочной перспективе, но рост сланцевой добычи и ухудшение спроса в мире будут ограничивать потенциал роста цен. Нефтяной рынок получил приятные новости с саммита G20 в Аргентине и из канадской провинции Альберта. Перепроизводство становится менее угрожающим. Улучшение настроений в секторе поддержит рост котировок "черного золота" в краткосрочной перспективе".