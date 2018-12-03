Евро и иена показывают временный рост на мягкой риторике председателя ФРС США - Julius Baer

"После мягких заявлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла, озвученных на прошлой неделе, евро и иена смогли укрепить свои позиции, однако рост оказался недолгим. Как следствие, мы понижаем трехмесячный прогноз по паре EUR/USD до 1,13 и по паре USD/JPY - до 113. У доллара остается значительная поддержка на рынке, а разница в процентных ставках между США с одной стороны и еврозоной и Японией с другой оказывает большее влияние на валюты, чем казалось ранее. Помимо этого, мы пересматриваем долгосрочный прогноз по иене на фоне предстоящего повышения НДС в Японии с октября 2019 года, которое усложнит для ЦБ страны отказ от ультрамягкой кредитно-денежной политики. Банк Японии будет вынужден сохранять статус-кво из-за вероятного негативного влияния на спрос со стороны повышенного налога. Как следствие, курс иены будет снижаться и на горизонте 12 месяцев, и пара USD/JPY будет торговаться на отметке 115. Смягчение риторики председателя ФРС США оказало лишь временную поддержку валютам еврозоны и Японии", - указывает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.