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03 декабря 2018 года 16:30
Сложившаяся ситуация будет способствовать стабилизации котировок нефти в диапазоне $60-70 за баррель Brent - "Открытие Брокер"
"На рынке ожидают, что OPEC+ сможет договориться о сокращении добычи от 1 до 1,5 млн барр. на предстоящей встрече 6-7 декабря. Даже если ограничение будет символическим, то, как минимум, это решение будет одним из самых быстрых ответов на рыночную ситуацию. Канадская провинция Альберта заочно уже присоединилась к соглашению, поскольку намеривается ограничить производство местных компаний на 320 тыс. барр., чтобы избежать затоваривания нефтехранилищ. Объявление Катара о выходе из OPEC рынки не впечатляет, поскольку данная страна производит около 0,6 млн барр. нефти в сутки. Соответственно, какой-либо сильный рост добычи не предполагается, хотя гибкость в этом вопросе может позитивно сказаться на финансах малого государства. В основном Катар известен своими поставками СПГ, на которых и намерен сосредоточиться. Кстати, вопрос создания газового картеля продолжает периодически всплывать и в данном случае Катар имеет гораздо больше веса, чем Саудовская Аравия. В целом сложившаяся ситуация будет способствовать стабилизации котировок нефти в диапазоне $60-70 за баррель Brent, что устраивает большинство производителей и потребителей, хотя и не обеспечивает достаточный уровень инвестиций в будущую добычу", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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