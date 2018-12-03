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03 декабря 2018 года 16:08
Результаты G20 и перспектива ограничения добычи нефти - основные поводы для укрепления рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль отреагировал на позитив G20 и растущие цены на нефть. Из сырьевых валют лишь канадский доллар демонстрировал заметное укрепление против валюты США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4110 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,63%, недельная снизилась до 7,77%, а месячная осталась на уровне 7,99%. Собственно говоря, результаты G20 и перспектива ограничения добычи нефти - это основные поводы для укрепления рубля, поскольку касаются его непосредственным образом. Политические риски сохраняются, но на данном направлении ещё много неопределённого. США заявляли о том, что они должны принять второй пакет ограничений для РФ в рамках дела отравления Скрипалей, но, вероятно, по данному вопросу также будет наблюдаться затишье", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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03 декабря 2018 года 18:56
"Нефть марки Brent начала торги понедельника большим гэпом вверх, подскочив на 4,2% - выше 61 доллара за баррель, - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Такому сильному скачку поспособствовали временное перемирие в торговых войнах между США и Китаем и договоренности Саудовской... читать дальше
.03 декабря 2018 года 17:56
На полях саммита G20 в Буэнос-Айресе лидеры России и Саудовской Аравии договорились продолжить сотрудничество в реализации общей политики на нефтяном рынке, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Одновременно с этим власти канадской провинции Альберта договорились... читать дальше
.03 декабря 2018 года 17:22
"После мягких заявлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла, озвученных на прошлой неделе, евро и иена смогли укрепить свои позиции, однако рост оказался недолгим. Как следствие, мы понижаем трехмесячный прогноз по паре EUR/USD до 1,13 и по паре USD/JPY - до 113. У доллара остается значительная... читать дальше
.03 декабря 2018 года 16:30
Сложившаяся ситуация будет способствовать стабилизации котировок нефти в диапазоне $60-70 за баррель Brent - "Открытие Брокер"
"На рынке ожидают, что OPEC+ сможет договориться о сокращении добычи от 1 до 1,5 млн барр. на предстоящей встрече 6-7 декабря. Даже если ограничение будет символическим, то, как минимум, это решение будет одним из самых быстрых ответов на рыночную ситуацию. Канадская провинция Альберта заочно уже... читать дальше
.03 декабря 2018 года 14:33
Ралли на нефтяном рынке продолжится, и нефть может подорожать выше $65 за баррель, если ОПЕК на этой неделе объявит о сокращении добычи, полагают аналитики Goldman Sachs. По их мнению, формулировки соглашения ОПЕК, вероятно, будут сдержанными, в качестве цели может быть заявлена стабилизация... читать дальше
.03 декабря 2018 года 13:18
"В начале новой торговой недели и месяца доллар занимает оборонительную позицию против большинства валют. Основным катализатором продаж послужил прорыв в торговых переговорах между США и Китаем на саммите G20 в Аргентине. Лидеры двух стран договорились о временном "прекращении огня" на 3 месяца,... читать дальше
.03 декабря 2018 года 12:30
Крипторынок продолжит идти вниз на фоне потери интереса со стороны крупных инвесторов - ГК "Форекс Клуб"
"Основные криптовалюты после недлительной передышки вновь перешли к падению. Новым поводом для снижения котировок стали планы финансовых властей Японии ужесточить контроль за ICO, - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Планируется, что все организаторы ICO уже с января должны будут... читать дальше
.03 декабря 2018 года 11:16
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост: контракты на нефть Brent торгуются в районе отметки $62,1/bbl, а нефть WTI достигает значений $53,4/bbl. По сравнению с предыдущим закрытием торгов утренний рост цен составляет 4,5-5%. Такая динамика объясняется реакцией рынка на... читать дальше
.03 декабря 2018 года 10:55
"Котировки Brent поднялись выше отметки 62 долл./барр. на фоне сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия намерены продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Дальнейший рост цен будет зависеть от параметров этого соглашения: объемов и графика сокращения. Окончательное решение по этому... читать дальше
.03 декабря 2018 года 10:26
"На встрече «Большой двадцатки» Соединенные Штаты и Китай заключили перемирие в торговой войне, - отмечает эксперт Уралсиба Константин Чернышев. - Стороны решили вернуться за стол переговоров, к тому же американский президент согласился не повышать с января ранее введенные пошлины на китайский... читать дальше
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