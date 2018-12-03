При сохранении положительного фона индекс МосБиржи может сделать попытку "штурма" максимума в 2502 пункта - БКС

"Индекс МосБиржи открылся "гэпом" вверх, на текущий момент растёт примерно на 2%. Укрепился и российский рубль. Текущая неделя богата на выход макростатистики. Сегодня, например, ряд стран публикует ноябрьские индексы деловой активности. Вечером выступают управляющие ФРС (18:30 мск) и президент ФРБ (21:00 мск). При сохранении положительного новостного фона и преодолении уровня в 2450 индекс МосБиржи уже к концу недели может сделать попытку "штурма" своего исторического максимума в 2502 пункта", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.