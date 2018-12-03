В понедельник российские индексы акций растут на внешнем позитиве - Dukascopy Bank SA

"Первая торговая сессия зимы началась с роста индексов акций по всему миру, что обусловлено итогами саммита G20, прошедшего в минувшие выходные. В первую очередь инвесторы позитивно восприняли решение Китая и США начать разработку торговых соглашений в ближайшие 90 дней, в течении которых стороны договорились не повышать ввозные пошлины. Товарным контрактам и акциям сырьевых компаний поддержку оказывает решение России и Саудовской Аравии продлить взаимодействие по поддержанию ценовой стабильности на рынке нефти. Таким образом стоимость барреля нефти марки Brent сегодня поднялась выше отметки $62. Рост цен на нефть, в свою очередь, поддерживает в первую половину торговой сессии понедельника рубль и российские индексы акций. Индекс Мосбиржи растет на 2% до отметки 2440 пунктов, а индекс РТС - на 2,6% до уровня 1155 пунктов. Впрочем, в дальнейшем мы ожидаем консолидации индекса Мосбиржи вблизи текущих уровней, так как потенциал роста ограничен сохраняющими политическими рисками", - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.