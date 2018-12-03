.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рублевые облигации при нынешних оценках мы рассматриваем как хороший инструмент для размещения капитала - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
03 декабря 2018 года 13:40

Рублевые облигации при нынешних оценках мы рассматриваем как хороший инструмент для размещения капитала - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Многие финансисты ожидают повышения ключевой ставки 14 декабря до 7,75-8%, - указывает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Не опровергаем этих ожиданий: вероятность такого сценария есть, хотя и не полная. Другое дело - оценивать это потенциальное повышение как тенденцию. Мы думаем, что при существующих инфляционных таргетах (4% годовых), стоимости денег на межбанковском рынке (MosPrime несколько месяцев находится в диапазоне 7,5-7,8%), низком потребительском спросе и подтвержденной крепости рубля запускать такую тенденцию дорого и бессмысленно. Поэтому если повышение ставки и состоится, то сам потолок повышений, по нашей мысли - 8%, а после него мы ожидаем снижения ставки в 2019 году к 7% и ниже".

Переводя в практическую плоскость, рублевые облигации при нынешних оценках специалист ИК оценивает как хороший инструмент для размещения капитала: "Мы в июле сформировали портфель высокодоходных облигаций, где сейчас ряд бумаг (ДиректЛизинг, РедСофт, ТД Мясничий, ПР-Лизинг, МСБ-Лизинг, Роделен, а на этой неделе добавится производитель свинины ОбъединениеАгроэлита). Портфель на прошедшей неделе достиг доходности 15% годовых, или 5,5% в абсолютном значении. Те же, кого интересуют максимально надежные истории, имеют широкий спектр имен со ставками доходностей от 8 до 9,5%, куда будут входить как крупнейшие госкомпании, так и облигации самой Российской Федерации. Доходности рублевых облигаций снижаются и по причинам недооцененности, и в силу приближения новогодних каникул. Перед каникулами спрос исторически максимален. Так что выбор есть, и выбор рациональный".

Также Андрей Хохрин добавил, что после включения в список инструментов фьючерса на американские акции U500 Московская биржа стала абсолютно достаточной площадкой для наших портфелей и сделок. "Мы специализируемся на облигациях, в особенности в высокодоходном сегменте и на редких спекуляциях со срочными контрактами (спекуляции с фьючерсом U500 нам, уверены, предстоят). Московская биржа на сегодня в основном покрывает наши операционные потребности. Причем если нам потребуется размещение долларов, а не рублей, то и ими мы сможем оперировать вполне свободно", - резюмирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".


Опубликовано: /ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
03 декабря 2018 года 18:56
Нефть растет в надежде на решения ОПЕК+ - ГК "Форекс Клуб"
"Нефть марки Brent начала торги понедельника большим гэпом вверх, подскочив на 4,2% - выше 61 доллара за баррель, - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Такому сильному скачку поспособствовали временное перемирие в торговых войнах между США и Китаем и договоренности Саудовской...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 17:56
Нефть растет на новостях из Аргентины и Канады - Julius Baer
На полях саммита G20 в Буэнос-Айресе лидеры России и Саудовской Аравии договорились продолжить сотрудничество в реализации общей политики на нефтяном рынке, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Одновременно с этим власти канадской провинции Альберта договорились...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 17:22
Евро и иена показывают временный рост на мягкой риторике председателя ФРС США - Julius Baer
"После мягких заявлений председателя ФРС США Джерома Пауэлла, озвученных на прошлой неделе, евро и иена смогли укрепить свои позиции, однако рост оказался недолгим. Как следствие, мы понижаем трехмесячный прогноз по паре EUR/USD до 1,13 и по паре USD/JPY - до 113. У доллара остается значительная...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 16:30
Сложившаяся ситуация будет способствовать стабилизации котировок нефти в диапазоне $60-70 за баррель Brent - "Открытие Брокер"
"На рынке ожидают, что OPEC+ сможет договориться о сокращении добычи от 1 до 1,5 млн барр. на предстоящей встрече 6-7 декабря. Даже если ограничение будет символическим, то, как минимум, это решение будет одним из самых быстрых ответов на рыночную ситуацию. Канадская провинция Альберта заочно уже...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 14:33
Цена Brent может превысить $65 за баррель, если ОПЕК сократит добычу - Goldman
Ралли на нефтяном рынке продолжится, и нефть может подорожать выше $65 за баррель, если ОПЕК на этой неделе объявит о сокращении добычи, полагают аналитики Goldman Sachs. По их мнению, формулировки соглашения ОПЕК, вероятно, будут сдержанными, в качестве цели может быть заявлена стабилизация...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 13:18
Давление на доллар будет временным - eToro
"В начале новой торговой недели и месяца доллар занимает оборонительную позицию против большинства валют. Основным катализатором продаж послужил прорыв в торговых переговорах между США и Китаем на саммите G20 в Аргентине. Лидеры двух стран договорились о временном "прекращении огня" на 3 месяца,...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 12:30
Крипторынок продолжит идти вниз на фоне потери интереса со стороны крупных инвесторов - ГК "Форекс Клуб"
"Основные криптовалюты после недлительной передышки вновь перешли к падению. Новым поводом для снижения котировок стали планы финансовых властей Японии ужесточить контроль за ICO, - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Планируется, что все организаторы ICO уже с января должны будут...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 11:16
Потенциал роста фьючерсов на нефть сохраняется - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост: контракты на нефть Brent торгуются в районе отметки $62,1/bbl, а нефть WTI достигает значений $53,4/bbl. По сравнению с предыдущим закрытием торгов утренний рост цен составляет 4,5-5%. Такая динамика объясняется реакцией рынка на...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 10:55
Актуальный диапазон для котировок Brent 61,5-63,5 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent поднялись выше отметки 62 долл./барр. на фоне сообщения о том, что Россия и Саудовская Аравия намерены продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Дальнейший рост цен будет зависеть от параметров этого соглашения: объемов и графика сокращения. Окончательное решение по этому...    читать дальше
.
03 декабря 2018 года 10:26
Итоги переговоров лидеров США и КНР обещают рынкам ралли - Уралсиб
"На встрече «Большой двадцатки» Соединенные Штаты и Китай заключили перемирие в торговой войне, - отмечает эксперт Уралсиба Константин Чернышев. - Стороны решили вернуться за стол переговоров, к тому же американский президент согласился не повышать с января ранее введенные пошлины на китайский...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.