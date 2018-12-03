Рублевые облигации при нынешних оценках мы рассматриваем как хороший инструмент для размещения капитала - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Многие финансисты ожидают повышения ключевой ставки 14 декабря до 7,75-8%, - указывает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Не опровергаем этих ожиданий: вероятность такого сценария есть, хотя и не полная. Другое дело - оценивать это потенциальное повышение как тенденцию. Мы думаем, что при существующих инфляционных таргетах (4% годовых), стоимости денег на межбанковском рынке (MosPrime несколько месяцев находится в диапазоне 7,5-7,8%), низком потребительском спросе и подтвержденной крепости рубля запускать такую тенденцию дорого и бессмысленно. Поэтому если повышение ставки и состоится, то сам потолок повышений, по нашей мысли - 8%, а после него мы ожидаем снижения ставки в 2019 году к 7% и ниже".

Переводя в практическую плоскость, рублевые облигации при нынешних оценках специалист ИК оценивает как хороший инструмент для размещения капитала: "Мы в июле сформировали портфель высокодоходных облигаций, где сейчас ряд бумаг (ДиректЛизинг, РедСофт, ТД Мясничий, ПР-Лизинг, МСБ-Лизинг, Роделен, а на этой неделе добавится производитель свинины ОбъединениеАгроэлита). Портфель на прошедшей неделе достиг доходности 15% годовых, или 5,5% в абсолютном значении. Те же, кого интересуют максимально надежные истории, имеют широкий спектр имен со ставками доходностей от 8 до 9,5%, куда будут входить как крупнейшие госкомпании, так и облигации самой Российской Федерации. Доходности рублевых облигаций снижаются и по причинам недооцененности, и в силу приближения новогодних каникул. Перед каникулами спрос исторически максимален. Так что выбор есть, и выбор рациональный".

Также Андрей Хохрин добавил, что после включения в список инструментов фьючерса на американские акции U500 Московская биржа стала абсолютно достаточной площадкой для наших портфелей и сделок. "Мы специализируемся на облигациях, в особенности в высокодоходном сегменте и на редких спекуляциях со срочными контрактами (спекуляции с фьючерсом U500 нам, уверены, предстоят). Московская биржа на сегодня в основном покрывает наши операционные потребности. Причем если нам потребуется размещение долларов, а не рублей, то и ими мы сможем оперировать вполне свободно", - резюмирует эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".