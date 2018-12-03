Ренессанс Капитал поднял оценку акций Evraz на 11% и GDR Северстали на 6%, подтвердив рейтинги "покупать" для этих бумаг

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки рекомендация "покупать" была подтверждена для акций Evraz, глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК).

В то же время прогнозная стоимость акций Evraz была повышена аналитиками с 6,1 фунта стерлингов до 6,8 фунта стерлингов за штуку, а депозитарных расписок "Северстали" - с $17,8 до $18,9 за штуку.

Прогнозные цены GDR НЛМК и ММК были оставлены экспертами без изменений.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz - 6,80 (текущая цена - 4,54), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 18,90 (текущая цена - 14,69), рекомендация- покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 27,80 (текущая цена - 23,54), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 10,20 (текущая цена - 8,92), рекомендация - покупать.