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03 декабря 2018 года 12:30

Крипторынок продолжит идти вниз на фоне потери интереса со стороны крупных инвесторов - ГК "Форекс Клуб"

"Основные криптовалюты после недлительной передышки вновь перешли к падению. Новым поводом для снижения котировок стали планы финансовых властей Японии ужесточить контроль за ICO, - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена. - Планируется, что все организаторы ICO уже с января должны будут регистрироваться в агентстве финансовых услуг Японии (FSA) . Кроме того, агентство планирует разработать новые законопроекты, регулирующие работу криптобирж и платежных сервисов в стране. Также о регулировании криптовалют говорилось и на саммите "большой двадцатки" (G20). В частности во время саммита упоминалась необходимость государственного регулирования цифровой экономики при непосредственном участии FATF - организации, которая занимается разработкой стандартов борьбы с отмыванием денег".

Курс биткоина на 11:00 за сутки упал в цене на 2,87% - до 4034 доллара при капитализации $69,9 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 2,71% - до 111,5 доллара, его капитализация достигла $11,7 млрд. XRP ослабел на 2,7% - до 0,36 доллара с капитализацией $14,6 млрд. При этом котировки XRP несколько поддерживает новость о том, что платёжная система Skrill добавила эту криптовалюту на свою платформу. Litecoin за сутки подешевел на 3,04% - до 31,9 доллара, его капитализация достигла $1,9 млрд. Общая капитализация крипторынка составила $130,6 млрд.

"Вероятно, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат идти вниз на фоне вывода с рынка средств крупными инвесторами. Биткоин может опуститься в цене ниже 4000 долларов, Ethereum - до 100 долларов, XRP - подешеветь до 0,33-0,34 доллара, а Litecoin - до 30 долларов", - прогнозирует Иван Марчена.

Опубликовано: /ГК "Форекс Клуб"/
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