Вероятно снижение пары доллар/рубль в нижнюю половину диапазона 65-68 руб/долл. - Промсвязьбанк

"Индекс доллара (DXY) продолжает консолидацию вблизи отметки в 97 пунктов, однако события прошлой недели дают намеки на возможное снижение темпов роста процентной ставки американского регулятора в следующем году. Итоги саммита G-20 позитивны для валют развивающихся стран. Санкционные риски для рубля сохраняются, но вероятность реализации наиболее жестких санкций до конца года сравнительно невысока. Со второй половины сентября пара доллар/рубль большую часть времени проводит в диапазоне 65-68 руб/долл., и при текущем новостном фоне есть шансы на возврат в нижнюю половину диапазона", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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