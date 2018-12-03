Потенциал роста фьючерсов на нефть сохраняется - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют рост: контракты на нефть Brent торгуются в районе отметки $62,1/bbl, а нефть WTI достигает значений $53,4/bbl. По сравнению с предыдущим закрытием торгов утренний рост цен составляет 4,5-5%. Такая динамика объясняется реакцией рынка на результаты встреч лидеров государств в рамках саммита G20. Итоги встречи президентов США и Китая позитивно воспринимаются игроками ввиду возможного улучшения мирового спроса на энергоресурсы из-за паузы в ходе торговой войны. Кроме того, президент России и наследный принц Саудовской Аравии заявили о готовности продлить соглашение о сокращении нефтедобычи и выступить балансирующим фактором на нефтяном рынке. Рост котировок происходит на фоне ожидания встреч ОПЕК и ОПЕК+ 5-7 декабря, в результате которых страны-производители нефти объявят о сокращении добычи на 1-1,5 mln bpd. Стоит отметить, что позитивные настроения на рынке нефти могут быть несколько ограничены сделанным в понедельник заявлением Катара о выходе из состава ОПЕК с 1 января 2019 году. Тем не менее, на наш взгляд, данный фактор будет иметь ограниченное негативное влияние ввиду того, что Катар занимает только 11 место в ОПЕК по добычи нефти (в среднем 0,65 mbd за последние 5 лет), а значит, потенциал роста фьючерсов на нефть сохраняется", - отмечают в "Нордеа Банке".