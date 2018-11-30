Настоящего сигнала на покупку доллара в паре с рублем пока еще нет - Алор Брокер

"Рубль опять "подкосила" политика, к данному моменту нацвалюта снижается до 66,87 за доллар. Однако настоящий сигнал на покупку доллара появится при пробитии и закреплении над уровнем 67,4 рубля. Текущий рост "американца" укладывается в рамки коррекции на негативном внешнем фоне", - отмечают в Алор Брокер.