Основные драйверы, способные существенно повлиять на рубль, будут отыгрываться в течение ближайших двух недель - ГК "Форекс Клуб"

"Хотя в течение месяца рубль временами проявлял твердость и игнорировал сильные колебания цен на нефть, все-таки он потерял порядка 1,5% к доллару и порядка 1,8% к евро. В пятницу в 21:00 мск американская компания Baker Hughes сообщит недельную статистику по числу буровых установок в США. Впрочем, основные драйверы, способные существенно повлиять на динамику отечественной валюты, будут отыгрываться в течение ближайших двух недель. Сегодня до конца торгов мы ожидаем, что пара USD/RUB будет колебаться в пределах 66,3-67,3, EUR/RUB - в районе 75,3-76,5", - отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.