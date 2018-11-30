БКС закрыл торговую идею: "лонг в акциях Аэрофлота", рекомендует зафиксировать прибыль

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"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре инвестбанка.

"Идея заработала 19% в абсолютном выражении и за месяц опередила индекс МосБиржи на 14 процентных пунктов. Мы считаем текущий момент хорошей возможностью для фиксации прибыли, поскольку два основных драйвера (нефть и результаты за третий квартал 2018 года) уже отыграны", - говорится в обзоре.

По мнению аналитика "БКС Глобал Маркетс" Анастасии Егазарян, контракт на покупку "Аэрофлотом" самолетов SSJ-100 повлечет за собой выкуп долей акционеров, проголосовавших против этой сделки или воздержавшихся.

"Объем выкупа может составить до 7,5 млрд рублей. Он окажет поддержку котировкам акций "Аэрофлота", но, вероятно, пройдет вблизи рыночных уровней", - пишет эксперт.