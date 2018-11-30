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30 ноября 2018 года 17:27
Рубль вновь подвержен росту рисков внешних ограничений - "Открытие Брокер"
"Рубль вновь подвержен росту рисков внешних ограничений. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,74%, недельная - до 7,78%, а месячная - до 7,99%. Против рубля вновь работают геополитические риски, которые усилились после происшествия в Керченском проливе. Пока резолюция Сената США с осуждением действий РФ особой угрозы не несёт, но ухудшает сложившийся в ноябре позитивный фон. Кроме того, определённые надежды были связаны со встречей глав РФ и США в рамках G20, но очередные события по расследованию российского следа в выборной компании США в 2016 году заставили Д. Трампа отказаться от переговоров. Соответственно, рубль встречает конец месяца в прежнем неприятном настроении. Кроме того, рынок уже готовится к возобновлению покупки валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, массовая идея аналитиков по повышению ставки ЦБ РФ для защиты курса приобретает чёткие очертания на рынке межбанковского кредитования. Однако, на наш взгляд, повышения ставки на 25 базисных пунктов будет недостаточно, чтобы защитить рубль от устойчивого ослабления при возобновлении валютных покупок", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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30 ноября 2018 года 16:55
"Цены на нефть теряют ещё 1%, тестируя новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке $57 за баррель, нефть марки WTI уже "проколола" вниз рубеж $50. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:03
Рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^ - БКС Глобал Маркетс
"Мы рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^, поскольку выпуски подскочили в доходности и выглядят привлекательно. Отметим низкие риски списания, учитывая статус эмитента как системно значимого банка, сильная поддержка со стороны ключевого акционера –... читать дальше
.30 ноября 2018 года 14:15
"Доллар недолго "горевал" по поводу изменения риторики Федрезерва, которое подтвердилось во вчерашнем протоколе. Вслед за намеками Пауэлла на возможную паузу в повышении ставок его коллеги подтвердили, что регулятор может пересмотреть темпы ужесточения политики. Несмотря на довольно неожиданные и... читать дальше
.30 ноября 2018 года 12:08
"В центре внимания рынка вчера был протокол ноябрьского заседания ФРС, в котором регулятор повторил свою уверенность в сохранении сильной динамики американкой экономики. Тем не менее, ФРС сигнализирует о том, что её действия все в большей степени будут определяться поступающими макроэкономическими... читать дальше
.30 ноября 2018 года 11:20
"Нефтяной рынок демонстрирует осторожный оптимизм на фоне сообщений о возможном сокращении добычи ОПЕК+. Накануне стало известно, что РФ согласна с необходимостью снижения добычи нефти в соответствии с условиями соглашения ОПЕК+. Кроме того, по данным Reuters, российская и саудовская стороны на... читать дальше
.30 ноября 2018 года 10:29
"Вчера котировки Brent приостановили падение после сообщения о том, что Россия намерена поддержать идею сокращения добычи нефти. Вероятность достижения соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК+ выросла. Теперь инвесторы будут фокусироваться на его возможных параметрах, а именно объемах и... читать дальше
.29 ноября 2018 года 18:41
Если страны все же смогут договориться на саммите, то "быки" постараются увести котировки нефти выше $65 - Алор Брокер
"Нефтяные котировки ведут себя крайне волатильно перед встречей, на которой почти со 100%-ой уверенностью прозвучат комментарии относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия дала понять, что не пойдет в одиночку на снижение производства "черного золота", хотя ее совсем не... читать дальше
.29 ноября 2018 года 15:47
.29 ноября 2018 года 15:23
Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10% - ИК "ФИНАМ"
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы после вчерашнего роста торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, и тестируют новые минимумы за последний год. Котировки нефти... читать дальше
.29 ноября 2018 года 13:25
Избыток предложения держит котировки нефти ниже важной отметки в 60 долл. США за баррель - Julius Baer
Еженедельный отчет по американскому рынку нефти, который является, пожалуй, самым важным индикатором для сектора, в среду вновь привел к снижению цен, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы нефти в США растут с конца лета самыми высокими темпами за... читать дальше
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