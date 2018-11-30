Рубль вновь подвержен росту рисков внешних ограничений - "Открытие Брокер"

"Рубль вновь подвержен росту рисков внешних ограничений. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3945 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,74%, недельная - до 7,78%, а месячная - до 7,99%. Против рубля вновь работают геополитические риски, которые усилились после происшествия в Керченском проливе. Пока резолюция Сената США с осуждением действий РФ особой угрозы не несёт, но ухудшает сложившийся в ноябре позитивный фон. Кроме того, определённые надежды были связаны со встречей глав РФ и США в рамках G20, но очередные события по расследованию российского следа в выборной компании США в 2016 году заставили Д. Трампа отказаться от переговоров. Соответственно, рубль встречает конец месяца в прежнем неприятном настроении. Кроме того, рынок уже готовится к возобновлению покупки валюты в рамках бюджетного правила. Кроме того, массовая идея аналитиков по повышению ставки ЦБ РФ для защиты курса приобретает чёткие очертания на рынке межбанковского кредитования. Однако, на наш взгляд, повышения ставки на 25 базисных пунктов будет недостаточно, чтобы защитить рубль от устойчивого ослабления при возобновлении валютных покупок", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.