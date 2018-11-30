БКС закрыл торговую идею в рамках pair trade: "покупать акции Магнита против его GDR"

(добавлен текст после 1-го абзаца)

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade: "покупать акции "Магнита" (MOEX: MGNT) против его GDR", сообщается в обзоре инвестбанка.

"Выкуп локальных акций Магнита в сочетании с временным восстановлением рубля поддержал нашу торговую идею в течение периода действия рекомендации. Однако опасения по поводу валютных колебаний и падение цены нефти марки Brent на 30% с начала октября вернули спред на двухлетний максимум. На данный момент мы не видим краткосрочных триггеров и закрываем идею", - говорится в обзоре.

В то же время в нем отмечается, что, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", потенциальная замена GDR "Магнита" на акции в индексе MSCI Russia может стать катализатором роста котировок акций в долгосрочной перспективе.