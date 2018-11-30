БКС закрыл торговую идею в рамках pair trade: "покупать акции Магнита против его GDR"

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade: "покупать акции "Магнита" (MOEX: MGNT) против его GDR", сообщается в обзоре инвестбанка.

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