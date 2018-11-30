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30 ноября 2018 года 16:32
БКС закрыл торговую идею в рамках pair trade: "покупать акции Магнита против его GDR"
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade: "покупать акции "Магнита" (MOEX: MGNT) против его GDR", сообщается в обзоре инвестбанка.
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Компании упоминаемые в новости: Магнит
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30 ноября 2018 года 16:55
"Цены на нефть теряют ещё 1%, тестируя новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке $57 за баррель, нефть марки WTI уже "проколола" вниз рубеж $50. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на... читать дальше
.30 ноября 2018 года 15:03
Рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^ - БКС Глобал Маркетс
"Мы рекомендуем к покупке еврооблигации "Газпромбанка" GPBRU 19^, GPBRU 20^ и GPBRU 23^, поскольку выпуски подскочили в доходности и выглядят привлекательно. Отметим низкие риски списания, учитывая статус эмитента как системно значимого банка, сильная поддержка со стороны ключевого акционера –... читать дальше
.30 ноября 2018 года 14:15
"Доллар недолго "горевал" по поводу изменения риторики Федрезерва, которое подтвердилось во вчерашнем протоколе. Вслед за намеками Пауэлла на возможную паузу в повышении ставок его коллеги подтвердили, что регулятор может пересмотреть темпы ужесточения политики. Несмотря на довольно неожиданные и... читать дальше
.30 ноября 2018 года 12:08
"В центре внимания рынка вчера был протокол ноябрьского заседания ФРС, в котором регулятор повторил свою уверенность в сохранении сильной динамики американкой экономики. Тем не менее, ФРС сигнализирует о том, что её действия все в большей степени будут определяться поступающими макроэкономическими... читать дальше
.30 ноября 2018 года 11:20
"Нефтяной рынок демонстрирует осторожный оптимизм на фоне сообщений о возможном сокращении добычи ОПЕК+. Накануне стало известно, что РФ согласна с необходимостью снижения добычи нефти в соответствии с условиями соглашения ОПЕК+. Кроме того, по данным Reuters, российская и саудовская стороны на... читать дальше
.30 ноября 2018 года 10:29
"Вчера котировки Brent приостановили падение после сообщения о том, что Россия намерена поддержать идею сокращения добычи нефти. Вероятность достижения соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК+ выросла. Теперь инвесторы будут фокусироваться на его возможных параметрах, а именно объемах и... читать дальше
.29 ноября 2018 года 18:41
Если страны все же смогут договориться на саммите, то "быки" постараются увести котировки нефти выше $65 - Алор Брокер
"Нефтяные котировки ведут себя крайне волатильно перед встречей, на которой почти со 100%-ой уверенностью прозвучат комментарии относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия дала понять, что не пойдет в одиночку на снижение производства "черного золота", хотя ее совсем не... читать дальше
.29 ноября 2018 года 15:47
.29 ноября 2018 года 15:23
Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10% - ИК "ФИНАМ"
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы после вчерашнего роста торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, и тестируют новые минимумы за последний год. Котировки нефти... читать дальше
.29 ноября 2018 года 13:25
Избыток предложения держит котировки нефти ниже важной отметки в 60 долл. США за баррель - Julius Baer
Еженедельный отчет по американскому рынку нефти, который является, пожалуй, самым важным индикатором для сектора, в среду вновь привел к снижению цен, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы нефти в США растут с конца лета самыми высокими темпами за... читать дальше
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