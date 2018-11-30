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30 ноября 2018 года 15:47
Трамп может лишить рынки акций новогоднего ралли - трейдер "ВТБ Капитала"
Текущая и следующая недели очень насыщены новостями и событиями, которые могут определить судьбу новогоднего ралли на рынке акций, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. "Как ожидается, в субботу в рамках G20 состоится встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может решить судьбу новогоднего ралли", - сказал трейдер в интервью агентству "Интерфакс" в рамках форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". ЧТО ОСТАНОВИТ ПАДЕНИЕ? По словам П.Зиновьева, участники рынка ждали выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в среду, полагая, что его риторика несколько смягчится на фоне последнего обвала фондового рынка (особенно в высокотехнологичном секторе) и цен на нефть. Так и произошло, поэтому рынки немного успокоились. Вторым важным событием станет саммит G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. На его полях пройдет встреча Д.Трампа и Си Цзиньпина. "Участники рынка не ожидают прорыва от этой встречи и закладывают негативный сценарий, поэтому любая сделка между Китаем и США будет очень сильным катализатором и может спровоцировать новогоднее ралли на рынке акций. Если же никаких договоренностей достигнуто не будет, я думаю, что в этом году нам достанутся только новогодние распродажи", - сказал эксперт. По мнению трейдера, существуют два варианта, которые могут изменить негативный настрой инвесторов: смягчение денежно-кредитной политики ФРС или сделка Китая и США. Российский рынок акций, скорее всего, выиграет от общего позитивного настроя, однако пока из-за падения цен на нефть, глобальных распродаж и геополитических рисков аппетит к риску будет умеренный. "Отмечу, что для российского фондового рынка также будет значимой встреча ОПЕК в Вене 6 декабря, на которой планируется обсуждать вопрос сокращения нефтедобычи", - сказал эксперт. ЛУЧШЕ ЗАНЯТЬ ЗАЩИТНУЮ ПОЗИЦИЮ По мнению трейдера, в текущих условиях высокой неопределенности лучше занять защитную позицию. "Я думаю, что сейчас надо большое внимание уделить хеджированию рисков: держать часть капитала в денежных средствах, часть в золоте (можно купить бумаги золотодобывающих компаний), часть в облигациях, а акции покупать очень осторожно", - сказал П.Зиновьев. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИСТОРИИ Среди акций российских компаний есть ряд инвестиционных историй, заслуживающих внимания. "В каждом секторе есть привлекательная история, которая при благоприятном стечении обстоятельств может показать хороший рост", - сказал П.Зиновьев, отметив, что наиболее яркими из них в настоящее время являются АФК "Система" (MOEX: AFKS) и "Газпром" (MOEX: GAZP). "Система" на данный момент выглядит привлекательно, при этом у холдинга есть планы по снижению долговой нагрузки в результате продажи "Детского мира" (MOEX: DSKY). Если это произойдет, то долг "Системы" может снизиться до уровня, который будет комфортным для возобновления выплаты дивидендов. Судя по комментариям менеджмента "Системы", долг на уровне 180 млрд рублей является достаточно комфортным, чтобы начать платить дивиденды", - отметил трейдер. "Газпром" тоже очень долго был в аутсайдерах, поэтому любая позитивная новость, особенно относительно дивидендов, будет приводить к росту котировок его акций. "Газпром" нужно обязательно иметь в портфеле, потому что у его акций очень высокий потенциал роста", - добавил эксперт. Так, например, после того, как зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил "Интерфаксу" в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", что дивиденды "Газпрома" за 2018 год могут выйти на двузначную цифру (после 8,04 рубля на акцию за 2017 год), акции "Газпрома" отреагировали заметным ростом котировок. Кроме того, П.Зиновьев отметил привлекательность GDR Х5, которые пользуются хорошим спросом и имеют высокий потенциал роста котировок. Трейдер также рекомендует покупать привилегированные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), так как эти бумаги предлагают высокую дивидендную доходность. При этом эксперт считает, что рынок недостаточно учитывает привлекательность дивидендов на привилегированные акции "Сургутнефтегаза". "Все говорят о том, что дивиденд за 2018 год будет хороший, но покупать не спешат, возможно, из-за того, что дата закрытия реестра наступит еще не скоро. Однако если купить бумаги сейчас, то можно получить дивидендную доходность на уровне 20% за 2018 год и минимум 10% за 2019 год", - сказал он. Металлургический сектор РФ, наверное, единственный, который стоит сейчас избегать, полагает трейдер. По его мнению, в нем слишком много рисков. "Металлургические компании в настоящее время достаточно дорого стоят, единственное, что сдерживает распродажи в секторе, - это хорошая дивидендная доходность. Между тем, сохранение привлекательной дивидендной доходности у металлургических компаний РФ под вопросом. Одним из рисков для дивидендов является потенциальный рост капрасходов в результате увеличения инвестиционных программ. Поэтому здесь бы я аккуратно относился к этим компаниям", - сказал П.Зиновьев.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сбербанк России, Сургутнефтегаз, Система АФК, Детский мир
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