Рекомендуем к покупке облигации АФК "Система"-001Р-04бо, АФК "Система"-001Р-05бо и АФК "Система"-001Р-07бо - БКС Глобал Маркетс

"Мы рекомендуем к покупке рублевые облигации АФК "Система" - АФК "Система"-001Р-04бо, АФК "Система"-001Р-05бо и АФК "Система"-001Р-07бо - в свете снижения рисков рефинансирования. Эмитент привлек кредитную линию от "Сбербанка" на 5 лет объемом до RUB 105 млрд; кредитоспособность не вызывает опасений, а стоимость активов превышает объем обязательств. Соотношение Чистый долг/EBITDA вряд ли превысит 3,5x. Рублевые облигации выглядят привлекательно среди выпусков с сопоставимыми рейтингами. Доходности снизятся на 50-100 б.п. до ~9-9,5%, рост цен составит 0,5-1 п.п. на горизонте 1-2 месяцев", - указывают аналитики БКС Глобал Маркетс.