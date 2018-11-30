USD подтверждает свое превосходство над соперниками - eToro

"Доллар недолго "горевал" по поводу изменения риторики Федрезерва, которое подтвердилось во вчерашнем протоколе. Вслед за намеками Пауэлла на возможную паузу в повышении ставок его коллеги подтвердили, что регулятор может пересмотреть темпы ужесточения политики. Несмотря на довольно неожиданные и однозначные посылы, после волны распродаж на первых эмоциях USD снова перешел в зону роста, подтверждая целостность "бычьего" тренда. Так, в пятницу EUR/USD снова натолкнулась на сопротивление в районе 1,14 и ушла в "минус", GBP/USD развивает движение к отметке 1,27, а USD/JPY удерживается выше психологического уровня поддержки 113,00, тестируя зону 113,50. Отчасти стойкость американской валюты можно связать с перепозиционированием игроков в связи с окончанием месяца. Также имеет место влияние европейских факторов. Евро реагирует на слабые данные по инфляции в еврозоне, где базовый показатель снизился с 1,1% до 1,0% и теперь рискует упасть ниже этого уровня. Отсутствие выраженного инфляционного давления определенно не способствует проявлению оптимизма в отношении повышения ставок ЕЦБ в следующем году, тем более, что проблема с итальянским бюджетом по-прежнему не разрешена. Далее настрой валют будет зависеть от итогов саммита G20. Здесь присутствуют повышательные риски для доллара, учитывая, что вероятность потепления отношений между лидерами США и Китая и каких-либо прорывов в переговорах двух сторон весьма невелика", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.