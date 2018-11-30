Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,35-67,35 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль, отыграв негатив из-за инцидента в Азовском море, в середине недели пробовал укрепиться на фоне неожиданной уязвимости доллара после "голубиных" комментариев ФРС. Однако наступательный порыв российской валюты сорвала новость об отказе американского президента Дональда Трампа от диалога с лидером РФ Владимиром Путиным "на полях" G20. Впрочем, даже без этих переговоров саммит "большой двадцатки" будет богатым на события. В фокусе внимания инвесторов - предстоящая встреча глав США и Китая, от исхода которой будет зависеть перспективы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином и спрос на EM-активы. Не менее важным представляется вероятный обмен мнениями между ключевыми игроками нефтяного рынка накануне заседания клуба ОПЕК+.

Пока же "черное золото" не может определиться с динамикой, позитивным ожиданиям дополнительных договоренностей между участниками глобального пакта ОПЕК+ противостоит американская статистика, которая свидетельствует о росте запасов сырья в стране до 450,49 млн баррелей. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,35-67,35 руб./доллар", - отмечает операционный директор казначейства Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.