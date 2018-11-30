Наш взгляд на рубль в среднесрочной перспективе остается негативным - Банк "Санкт-Петербург"

"Большинство валют развивающихся стран продолжает укрепляться на фоне "голубиной" риторики представителей ФРС, а нефть растет на 0,5%, но рубль находится под геополитическим давлением. Наш взгляд на рубль в среднесрочной перспективе остается негативным из-за снизившихся нефтяных котировок, сохраняющегося риска введения новых санкций и планового возврата ЦБ к покупкам валюты на рынке", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".