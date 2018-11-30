Morgan Stanley снизил рейтинг акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 15%

Morgan Stanley понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 130 рублей до 110 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 118,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 102,2 рубля за штуку.