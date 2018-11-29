Вполне возможно, что "медведи" в паре доллар/рубль продолжат владеть инициативой - Промсвязьбанк

"На валютной секции "Московской биржи" российский рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро упали на 1,1%, отступив до 66,2 и 75,3 рубля соответственно. Рост спроса на высокорисковые активы и восстановление цен на нефть способствовали интересу к рублю и позволили национальной валюте отыграть потери, понесенные в начале недели. Вполне возможно, что "медведи" в паре доллар/рубль продолжат владеть инициативой, чему поспособствует дальнейшее восстановление цен на нефть в преддверии встречи ОПЕК+. В этом случае американская валюта может уже в начале следующей недели сделать шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 65 рублей", - отмечает специалист Промсвязьбанка Богдан Зварич.