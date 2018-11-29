Рынок акций игнорирует скачки нефти - Алор Брокер

"В четверг российские индексы продолжают рост, начатый на фоне ослабления рисков в российско-украинском конфликте. Индекс МосБиржи превысил отметку 2400 пунктов, а РТС удалось подняться выше 1140, что является благоприятным сигналом для продолжения роста. При этом модель "двойная вершина" на дневном графике рублевого индикатора предупреждает о рисках падения к поддержке 2280 пунктов. "Пилящийся" рынок не дает рассчитывать игрокам на трендовое движение", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.