Если не будет каких-либо внешнеполитических неприятностей, рынок акций способен закрыть день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Российские нефтяники сдерживают рост индексов, обеспечивающийся бумагами банковского сектора, которые растут благодаря укреплению рубля. Сильный отчёт "Россетей" также спровоцировал покупки в секторе электроэнергетики, где растут надежды на увеличение дивидендных выплат. Соответственно, если не будет каких-либо внешнеполитических неприятностей, рынок способен закрыть день в "плюсе" даже на фоне относительно слабой нефти", - считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

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