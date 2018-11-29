БКС начал анализ Globaltrans с рейтингом "покупать" для его GDR

"БКС Глобал Маркетс" начал анализ Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная аналитиком "БКС Глобал Маркетс", составляет $12 за штуку.

Рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Мы ожидаем сильных результатов за 2018 год по МСФО и высоких дивидендов", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что прогнозы А.Егазарян для Globaltrans на 2019 год находятся на 3-11% ниже консенсус-оценок, поскольку в "БКС Глобал Маркетс" ожидают охлаждения на рынке полувагонов. "Мы прогнозируем снижение средней цены на груженую отправку на 5% и увеличение операционных расходов более чем на 5% в свете повышения стоимости ремонта и запчастей, а также тарифа на порожний пробег", - пишет эксперт. Между тем даже с учетом консервативных оценок дивидендная доходность у Globaltrans остается высокой: 10-15% в 2018-2020 годах, отмечает она.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Globaltrans, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $13,52 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9,1 за штуку.