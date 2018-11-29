Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10% - ИК "ФИНАМ"

"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы после вчерашнего роста торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, и тестируют новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке 57$ за баррель, котировки нефти марки WTI уже прокололи вниз отметку 50$. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на саммите G20. Очередная встреча картеля ОПЕК+ пройдёт уже скоро - 6 декабря. Высока вероятность, что страны нефтяного картеля примут решение вернуться к последнему соглашению по квотам, что должно привести к снижению добычи и стабилизации рынка. Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10%, в начале декабря мы его наверняка увидим", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.