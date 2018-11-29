.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10% - ИК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 ноября 2018 года 15:23
Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10% - ИК "ФИНАМ"
"На рынке сырья наблюдается разнонаправленная динамика. Индекс промышленных металлов растёт в пределах 0.5%, драгоценные металлы после вчерашнего роста торгуются нейтрально, вблизи вчерашнего закрытия, а вот цены на нефть теряют ещё 1%, и тестируют новые минимумы за последний год. Котировки нефти марки Brent опустились к отметке 57$ за баррель, котировки нефти марки WTI уже прокололи вниз отметку 50$. Пока нет объективных фундаментальных причин для роста нефтяных котировок, но их судьба будет тоже обсуждаться на саммите G20. Очередная встреча картеля ОПЕК+ пройдёт уже скоро - 6 декабря. Высока вероятность, что страны нефтяного картеля примут решение вернуться к последнему соглашению по квотам, что должно привести к снижению добычи и стабилизации рынка. Котировки нефти падают восьмую неделю подряд, и уже появились все предпосылки для хорошего технического отскока на 10%, в начале декабря мы его наверняка увидим", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
.
29 ноября 2018 года 18:41
Если страны все же смогут договориться на саммите, то "быки" постараются увести котировки нефти выше $65 - Алор Брокер
"Нефтяные котировки ведут себя крайне волатильно перед встречей, на которой почти со 100%-ой уверенностью прозвучат комментарии относительно сокращения добычи в странах ОПЕК+. Саудовская Аравия дала понять, что не пойдет в одиночку на снижение производства "черного золота", хотя ее совсем не... читать дальше
.29 ноября 2018 года 15:47
.29 ноября 2018 года 13:25
Избыток предложения держит котировки нефти ниже важной отметки в 60 долл. США за баррель - Julius Baer
Еженедельный отчет по американскому рынку нефти, который является, пожалуй, самым важным индикатором для сектора, в среду вновь привел к снижению цен, напоминает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Запасы нефти в США растут с конца лета самыми высокими темпами за... читать дальше
.29 ноября 2018 года 12:02
Нефтяные котировки снова находятся под давлением и, вероятнее всего, продолжат следовать негативному тренду - "Нордеа Банк"
"В ходе вчерашних торгов фьючерсные контракты на нефть снова продемонстрировали снижение: котировки на Brent опустились до отметки $59.09/bbl, а контракты на WTI - до $50.31/bbl. В среду игроки ожидали выхода данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов, предполагая увеличение запасов нефти менее... читать дальше
.29 ноября 2018 года 10:59
"Доллар потерял 0.9% после выступления Пауэлла, главы ФРС, вчера вечером, - комментирует ситуацию ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Он отметил, что "в настоящий момент ставки находятся вблизи нейтральных уровней", что было воспринято как существенный сдвиг в риторике по сравнению с... читать дальше
.29 ноября 2018 года 10:30
"Цены на нефть находятся около равновесного уровня 60 долл./барр., и их дальнейшая динамика будет зависеть от решения ОПЕК+ относительно сокращения добычи в 2019 году. Сейчас инвесторы оценивают вероятность принятия такого решения и аккумулируют позиции в преддверии саммита ОПЕК, и это усиливает... читать дальше
.29 ноября 2018 года 09:45
Рынок жилья в США достиг пика, и его замедление означает снижение роста американской экономики - Saxo Bank
Геополитические события, происходившие в последние месяцы в Вашингтоне, Лондоне и Пекине, привлекали огромное внимание, а другие аналитические показатели - особенно рынок недвижимости США - оказались забыты, подчеркивает глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Однако... читать дальше
.29 ноября 2018 года 09:10
Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла. Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно в четверг, Япония в плюсе. Нефть дорожает после снижения до минимума за год в среду, Brent - $59,16 за баррель. читать дальше
.28 ноября 2018 года 17:22
Торговые споры между США и Китаем вновь оказались в центре внимания финансовых рынков с приближением встречи лидеров двух стран на саммите G20, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Президент США Дональд Трамп накануне подтвердил намерение ввести тарифы на китайский... читать дальше
.28 ноября 2018 года 15:20
"Нефтяные котировки в первой половине дня чуть снизили темпы роста и прибавляли 0,7%, торгуясь на уровне $60,6 за баррель марки Brent. Волатильность на рынке "черного золота", скорее всего, продолжится вплоть до итогов встречи Мониторингового комитета и представителей стран ОПЕК+ 5-7 декабря.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.