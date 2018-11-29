В четверг рубль упрочил свое преимущество и в первой половине дня был близок к обновлению максимума с начала недели - ИК "Велес Капитал"

Еще накануне доллар пытался закрепиться выше 67,5 руб., однако к вечеру среды американская валюта вновь оказалась ниже 67 руб., а уже в четверг рубль упрочил свое преимущество и в первой половине дня был близок к обновлению максимума с начала недели (достигая отметки в 66,39 руб.), констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В среду днем участники рынка активно отыгрывали против рубля информацию о том, что встреча российского и американского президентов на саммите G20 может не состояться, а также возможное возобновление покупок валюты ЦБ для Минфина с января следующего года (решение по данному вопросу регулятор сообщит участникам рынка уже на ближайшем заседании 14 декабря). Однако уже вечером внешний новостной фон сменился против американской валюты после выступления главы ФРС, чьи слова в отношении текущего уровня процентных ставок в США показались участникам рынка более мягкими, чем прежде. В результате в четверг рубль продолжал торговаться в плюсе к доллару на ряду с большинством других валют на развивающихся рынках. Дополнительную поддержку отечественной валюте придавала и информация о том, что встреча лидеров РФ и США на полях G20 все-таки должна состояться. В подобных условиях рубль вновь не замечал падения котировок нефти, которые еще накануне "закрепились" ниже 60 долл. за баррель марки Brent.

Предстоящая встреча на саммите G20 по-прежнему остается, по мнению эксперта ИК, ключевым событием, в преддверии которого инвесторы займут выжидательные позиции на внутреннем рынке. "Однако хотя пока предстоящая встреча больше выступает фактором, поддерживающим рубль, нельзя исключать, что даже если встреча состоится, ее итоги могут не оправдать надежд участников рынка, и в этих условиях доллар может предпринять попытки возвращения в диапазон 67-68 руб.", - резюмирует Юрий Кравченко.